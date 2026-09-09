Tailande tiriama brito mirtis po varpos didinimo operacijos

Praėjusį mėnesį Londono teismo medicinos ekspertas padarė išvadą, kad 43-ejų metų Igho Ubiribo mirtį Tailando sostinėje kovo 6 d. sukėlė jam prieš keletą valandų suleista hialurono rūgšties injekcija.
Šis atvejis vėl pakurstė diskusijas apie medicininį turizmą, nes Tailandą yra itin pamėgę lankytojai iš užsienio, ieškantys sveikatos priežiūros paslaugų, įskaitant estetinės chirurgijos procedūras.
Teigiama, kad I. Ubiribo, dar žinomas pseudonimais „Tiny“ (Mažytis) ir „Ego“, platformoje „Instagram“ turėjo 185 tūkst. sekėjų ir reguliariai skelbdavo nuotraukas, kuriose jis kartu su žmona Danielle užfiksuoti besimėgaujantys gyvenimo prabanga.
Tailando sveikatos apsaugos ministerijai nurodžius ištirti jo mirties aplinkybes, pirmadienį pareigūnai apsilankė centrinėje Bankoko klinikoje, kurioje buvo gydomas I. Ubiribo.
Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnas naujienų agentūrai AFP paaiškino, kad valdžios institucijos tiria, ar ši gydymo įstaiga turi galiojančią licenciją ir ar laikėsi sveikatos bei saugos protokolų.
Kaip rašoma rugpjūčio mėnesį parengtoje Jungtinės Karalystės teismo medicinos eksperto ataskaitoje, kurioje oficialiai nustatyta brito mirties priežastis, po užpildo injekcijos jam buvo atliekamas masažas, o tada jis ėmė skųstis krūtinės skausmais ir sukniubo.
Įtarus plaučių emboliją, jis buvo greitosios pagalbos automobiliu nuvežtas į ligoninę, tačiau prarado sąmonę, taip ir nespėjus atlikti kompiuterinės tomografijos.
Medikai daugiau nei 100 minučių bandė jį gaivinti, tačiau apie 1:00 val. nakties buvo konstatuota jo mirtis.
„Atlikus skrodimą ir toksikologinius tyrimus nustatyta, kad mirties priežastis buvo hialurono rūgšties injekcija“, – teigiama ataskaitoje.
Aukšto rango Bankoko policijos pareigūnas Utitas Soodjai‘jus naujienų agentūrai AFP sakė, kad jo pareigūnai taip pat atlieka tyrimą.
„Kalbant apie medicinines procedūras, mes raginame laikytis aukščiausio atsargumo lygio“, – žurnalistams sakė Tailando sveikatos apsaugos ministras Pattana Promphatas.
Tyrimo tikslas yra „užtikrinti teisingumą visiems ir įtikinti tiek vietos, tiek užsienio pacientus, kad Tailande jiems teikiama saugi, aukštos kokybės ir vertinga sveikatos priežiūra“, – savo pareiškime jis pridūrė.
Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, klinikos vadovai teigė, kad I. Ubiribo nuo 2024 m. buvo nuolatinis jų pacientas ir jam buvo suleistos penkios varpos didinimo injekcijos.
Pirmosios keturios procedūros buvo atliktos 2024 ir 2025 metais, o kovo 5 d., per penktąjį vizitą, jam buvo suleista 40 mililitrų užpildo.
Klinikos valdžia tyrėjams paaiškino, kad gydytojas rekomendavo procedūrą atlikti per du kartus, tačiau I. Ubiribo paprašė, kad visa medžiaga būtų suleista per vieną seansą.
Hialurono rūgšties užpildai plačiai naudojami estetinėje medicinoje; jie laikomi minimaliai invaziniais ir keliančiais su palyginti mažą riziką.
Tailandas garsėja puikia sveikatos priežiūra ir jau seniai yra medicininio turizmo centras su sparčiai augančia estetinės medicinos rinka.
Oficialiais 2024 m. duomenimis, šalyje veikė 7 tūkst. grožio klinikų, iš kurių 2 tūkst. buvo įsikūrusios Bankoke. Prognozuojama, kad 2027 m. šios rinkos vertė sieks 7,51 mlrd. JAV dolerių – triskart daugiau nei 2020 m.
Naujausi komentarai