 TATENA: į Rusijos atominės elektrinės aušinimo bokštą pataikė dronas, gaisro nekilo

TATENA: į Rusijos atominės elektrinės aušinimo bokštą pataikė dronas, gaisro nekilo

2026-09-18 20:01
BNS inf.

 Į Rusijos Kursko atominės elektrinės aušinimo bokštą ketvirtadienį pataikė dronas, tačiau gaisro nekilo, penktadienį pranešė Jungtinių Tautų (JT) branduolinės saugos priežiūros agentūra.

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<span>TATENA: į Rusijos atominės elektrinės aušinimo bokštą pataikė dronas, gaisro nekilo</span>
TATENA: į Rusijos atominės elektrinės aušinimo bokštą pataikė dronas, gaisro nekilo / Reuters nuotr.

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) „buvo informuota, kad ketvirtadienį anksti ryte dronas pataikė į Rusijos Federacijos Kursko atominės elektrinės reaktoriaus bloko aušinimo bokštą“, tačiau, nors jis tuo metu veikė, gaisro nekilo, pranešė agentūra socialiniame tinkle „X“.

Po šio incidento atominėje elektrinėje, esančioje netoli sienos su Ukraina, TATENA paragino „parodyti didžiausią susivaldymą kariniuose veiksmuose, siekiant išvengti branduolinės avarijos pavojaus“.

Šiame straipsnyje:
Kursko atominė elektrinė
pataikė dronas
TATENA

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