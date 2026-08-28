TATENA: Zaporižios atominę elektrinę puolė dronai, sužeisti du darbuotojai

Vienoje įsikūrusi TATENA pranešė, kad antradienį du elektrinės darbuotojai buvo sužeisti, kai dronas puolė netoli aušinimo vandens tvenkinio.
Trečiadienį reaktoriaus kuro sausosios saugyklos teritorijoje sprogo dar vienas skraidantis objektas. Tą pačią dieną trečias dronas pataikė į purkštuvų sistemą.
Ragina elgtis kuo santūriau
TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi atakas prieš atomines elektrines pavadino nepriimtinomis. Jis socialiniame tinkle X dar kartą paragino kariaujančias šalis laikytis maksimalaus santūrumo.
Zaporižios atominė elektrinė, turinti šešis reaktorius, yra didžiausia atominė jėgainė Europoje. Rusija ją užgrobė karo pradžioje, nuo tada ji buvo užpulta ne vieną kartą.
Reaktoriai yra išjungti, bet juos reikia toliau vėsinti. Vietoje nuolat dirba padėtį stebinti TATENA komanda.
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