TATENA: Zaporižios atominėje elektrinėje netrukus prasidės remonto darbai

Nuo 2022-ųjų kovo Rusijos pajėgų okupuotas objektas rugsėjo 23-iąją dešimtą kartą neteko ryšio su energetine sistema – tai ilgiausias išorinio elektros tiekimo šiam objektui nebuvimas nuo tada, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą.
„Toliau konsultuojuosi su Rusija ir Ukraina, kad šie darbai galėtų prasidėti artimiausiomis dienomis“, – sakoma Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovo pareiškime.
Anot R. Grossi, nuo rugsėjo 23-iosios didžiausią Europoje atominę elektrinę aprūpina atsarginiai dyzeliniai generatoriai, o „elektros linijų remontas reikalingas abiejose fronto linijos pusėse, už kelių kilometrų nuo objekto“.
TATENA teigimu, branduolinė sauga vis dar išlaikoma: šeši sustabdyti reaktoriai ir toliau efektyviai aušinami, o radiacijos lygis išlieka normalus.
Šalia Enerhodaro miesto prie Dnipro upės esanti atominė elektrinė yra netoli fronto linijos.
Elektrinėje esanti agentūros komanda „toliau praneša apie karinius veiksmus įvairiais atstumais nuo objekto“.
Šeši reaktoriai, kurie iki karo gamino apie penktadalį Ukrainos elektros, buvo uždaryti Maskvai perėmus kontrolę.
Tačiau elektrinei reikia elektros, kad būtų galima palaikyti aušinimo ir saugos sistemas, ir išvengti branduolinės nelaimės.
Po Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio išsakyto susirūpinimo Maskva spalio pradžioje tvirtino, kad padėtis Zaporižioje kontroliuojama.
Maskva ir Kyjivas ne kartą vienas kitą perspėjo, kad puolant objektą rizikuojama sukelti branduolinę katastrofą, ir kaltino vienas kitą dėl naujausio elektros tiekimo nutrūkimo.
„Branduolinė avarija nebūtų naudinga nė vienai šaliai, todėl nuolat palaikau su jomis kontaktus, kad būtų galima greitai atkurti ryšį“, – sakė R. Grossi.