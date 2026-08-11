Toliau auga per žemės drebėjimą Kolumbijoje žuvusių žmonių skaičius

Be to, daugiau kaip 570 žmonių buvo sužeisti. Gelbėtojai karštligiškai ieško išgyvenusiųjų.
7,4 balo požeminiai smūgiai pirmadienį ryte (vietos laiku) supurtė vakarinę Kolumbijos dalį. Požeminių smūgių epicentras buvo netoli San Chosė del Palmaro Čoko departamente, pranešė Kolumbijos geologijos tarnyba (SGC). Drebėjimas įvyko 96 km gylyje. Tarnybos duomenimis, tai stipriausias žemės drebėjimas Kolumbijoje mažiausiai per dešimt metų.
Kolumbijos prezidentas Abelardo de la Espriella kalbėjo apie tūkstančius sugriautų ar apgadintų pastatų ir paskelbė nepaprastąją padėtį.
Ypač paveiktas kavos auginimu garsėjantis Risaraldos departamentas ir jo sostinė Pereira. Čia žuvo dešimtys žmonių. Daug žuvusiųjų taip pat būta Kaukos Slėnio departamente su sostine Kaliu, kuris yra trečias didžiausias šalies miestas. Apie aukas pranešta ir iš Manisaleso.
Žurnalistai pasakojo apie daugybę sugriautų namų Kalyje ir Manisalese. Manisalese, be kita ko, nugriuvo vienas žinomos katedros bokštų. Smarkiai nukentėjusiame Kalyje šalies pietvakariuose gelbėtojai ir savanoriai antradienį plikomis rankomis vertė griuvėsius, ieškodami gyvųjų.
Neseniai, birželio mėnesį, du 7,2 ir 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimai sukrėtė kaimyninę Kolumbijos šalį Venesuelą. Parlamento pirmininkas Jorge Rodríguezas pirmadienį pranešė, kad aukų skaičius ten jau viršijo 6,3 tūkst.
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