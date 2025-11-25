Tornadas netoli Hjustono apgadino daugiau nei 100 namų

Pranešimų apie sužeistuosius negauta.
Socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtose Hariso apygardos 4 apylinkės konsteblio nuotraukose ir vaizdo įraše iš drono matyti stogai su nuplėštomis čerpėmis. Kai kur nuolaužos blokavo kelius.
Pasak konsteblio Marko Hermano biuro, žala padaryta Memorial Nortvesto rajonui.
Hjustono ugniagesių departamentas išsiuntė penkis savo komandos narius, kad jie supjaustytų ir pašalintų nuvirtusius medžius, sakė atstovas spaudai Rustinas Rawlingsas.
Nacionalinė meteorologijos tarnyba (NWS) Pietryčių Teksase, įskaitant Hjustoną, iki antradienio 1 val. nakties paskelbė tornadų pavojų. Ji taip pat paskelbė įspėjimą apie smarkią audrą ir perkūniją kai kuriose Pietryčių Teksaso dalyse.
