Per traukinio avariją Tailande žuvo daugiau nei 20 žmonių

Naujienų agentūros AFP patvirtintuose vaizdo įrašuose iš įvykio vietos buvo matyti ant milžiniškų betoninių atramų gulinti sugadinta krano konstrukcija ir iš po juo esančio traukinio laužo kylantys dūmai.
Nelaimė įvyko Nachon Račasimos provincijoje į šiaurės rytus nuo sostinės Bankoko. Gelbėtojai stengėsi išvaduoti keleivius iš apvirtusių vagonų.
„Apie 9 valandą ryto išgirdau didelį triukšmą, tarsi kažkas slystų iš viršaus žemyn, po to pasigirdo du sprogimai“, – įvykio vietoje pasakojo vienas vietos gyventojas.
„Kai nuėjau pažiūrėti, kas atsitiko, pamačiau ant keleivinio traukinio su trimis vagonais užgriuvusį kraną. Kranas, atrodo, trenkėsi į antrojo vagono vidurį ir perkirto jį pusiau“, – naujienų agentūrai AFP pasakojo jis.
Rajono policijos viršininkas Thatchaponas Chinnawongas naujienų agentūrai AFP pranešė, kad, patvirtintais duomenimis, 22 žmonės žuvo, dar 80 asmenų buvo sužeista.
„Dabar prašome ligoninės nurodyti, kiek žmonių yra kritinės būklės“, – sakė jis.
Avarija įvyko vienoje iš statybviečių, kuriose vykdomas Pekino finansuojamas 5,4 mlrd. JAV dolerių vertės Tailando greitųjų traukinių tinklo projektas.
Jo tikslas – įgyvendinant Kinijos „Juostos ir kelio“ iniciatyvą iki 2028 m. per Laosą sujungti Bankoką su Kunmingo miestu Kinijoje.
„Ant traukinio užgriuvo kranas, dėl to jis nuvažiavo nuo bėgių ir užsidegė“, – teigiama Nachon Račasimos provincijos viešųjų ryšių departamento pranešime.
Tiesioginėse vietos žiniasklaidos transliacijose buvo matyti, kaip į nelaimės vietą prie ryškiomis spalvomis dažyto, ant šono apvirtusio traukinio, iš kurio kyla dūmų kamuoliai, skuba gelbėtojai.
Paskiau policijos viršininkas Thatchaponas Chinnawongas naujienų agentūrai AFP pranešė, kad dėl „cheminių medžiagų nuotėkio“ įvykio vietoje valdžios institucijos gelbėjimo operaciją sustabdė.
Nachon Račasimos provincijos departamentas pranešė, kad traukinys važiavo iš Bankoko į Ubon Račatanio provinciją.
Transporto ministras Phiphatas Ratchakitprakarnas sakė, kad traukinyje buvo 195 žmonės, o valdžios institucijos skuba nustatyti žuvusiųjų tapatybę.
Jis nurodė pareigūnams nustatyti avarijos priežastį, teigiama pranešime.
Tailande yra apie 5 tūkst. kilometrų geležinkelio bėgių, tačiau jų tinklas yra toks nusidėvėjęs, kad žmonės jau seniai teikia pirmenybę kelionėms keliais.
Užbaigus 600 kilometrų ilgio greitųjų traukinių geležinkelio linijos statybą, Kinijoje pagaminti traukiniai iš Bankoko važinės į Nongchajų, esantį prie Mekongo upės netoli sienos su Laosu, kelionės metu pasiekdami iki 250 km/h greitį.
Nelaimingi atsitikimai pramonėje ir statybų aikštelėse Tailande nuo seno yra įprastas reiškinys, mat šalyje nepakankamai griežtai laikomasi saugos taisyklių ir dėl to dažnai kyla mirtinų incidentų.
2023 m. aštuoni žmonės žuvo, kai krovininis traukinys rytinėje Tailando dalyje susidūrė su per bėgius važiavusiu pikapu.
O 2020 m. krovininiam traukiniui susidūrus su autobusu, vežusiu keleivius į religinę ceremoniją, žuvo mažiausiai 18 ir buvo sužeista daugiau nei 40 žmonių.
