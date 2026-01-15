Trumpas dėl protestų Minesotoje grasina pasitelkti Sukilimo įstatymą

„Jei korumpuoti Minesotos politikai nepaklus įstatymams ir nesutrukdys profesionaliems provokatoriams bei maištininkams pulti ICE patriotus, kurie tik bando atlikti savo darbą, aš įvesiu Sukilimo įstatymą (…) ir greitai padarysiu galą šiam farsui, kuris vyksta toje kadaise didžioje valstijoje“, – socialiniuose tinkluose pareiškė D. Trumpas.
Šis retai naudojamas įstatymas leidžia vyriausybei dislokuoti kariškius teisėsaugos tikslais.
Trečiadienį imigracijos agentas Mineapolyje pašovė ir sužeidė vyrą, o tai sukėlė tolesnius protestus. Tai buvo jau antras kartas per savaitę, kuomet ICE agentas Mineapolyje pašovė žmogų, – per ankstesnį incidentą sausio 7 d. žuvo 37-erių Renee Nicole Good. Tai davė pradžią tebevykstantiems protestams ir federalinių agentų antplūdžiui šiame šiauriniame JAV mieste.
Mineapolio policijos vadas Brianas O‘Hara sakė, kad vėlyvą trečiadienio vakarą įvykusios šaudynės susijusios su vyro ir Imigracijos ir muitinės kontrolės (ICE) agento grumtynėmis priešais gyvenamąjį namą.
„Grumtynių metu federalinis agentas iššovė iš savo ginklo, pataikydamas į vieną suaugusį vyrą“, – spaudos konferencijoje žurnalistams teigė B. O‘Hara.
Vykstant grumtynėms, iš netoliese esančio pastato išėjo du žmonės, kurie puolė federalinį agentą sniego kastuvu ir šluotos kotu, nurodė Vidaus saugumo departamentas, kuris įvardijo sužalotą žmogų kaip neteisėtą imigrantą iš Venesuelos.
Šis vyras, kuriam buvo sužalota koja, buvo išgabentas į ligoninę, o kiti du žmonės buvo sulaikyti, informavo pareigūnai.
Sukilimo aktą (angl. Insurrection Act) paskutinį kartą 1992-aisiais pasitelkė prezidentas George‘as H. W. Bushas, kuris tai padarė Kalifornijos gubernatoriaus respublikono prašymu. Šis tuo metu Los Andžele susidūrė su precedento neturinčiomis riaušėmis, kilusiomis išteisinus policijos pareigūnus, kurie ankstesniais metais sumušė juodaodį motoristą Rodney Kingą.
