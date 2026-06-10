Trumpas: Iranas per ilgai derėjosi ir turės sumokėti kainą

„Artimųjų Rytų chuliganas NEGYVAS!!! Jie per ilgai derėjosi dėl susitarimo, kuris jiems būtų buvęs puikus, (o) dabar jie turės sumokėti kainą!!!“ – socialiniuose tinkluose parašė D. Trumpas.
D. Trumpo įrašas jo socialiniame tinkle „Truth Social“, kuriame jis tvirtino, kad Irano kariuomenė buvo „visiškai nugalėta“, pasirodė po to, kai Jungtinės Valstijos ir Iranas apsikeitė ugnimi, sukeldami pavojų balandį įsigaliojusioms paliauboms.
Tai buvo priešinga jo antradienį išsakytiems komentarams, kad derybos dėl ilgalaikio susitarimo karui užbaigti yra „paskutinėje stadijoje“ ir gali būti baigtos per „dvi ar tris dienas“.
JAV pajėgos vėlai antradienį pranešė, kad sudavė smūgių Iranui, atsakydamos į amerikiečių sraigtasparnio numušimą pirmadienį, o Irano žiniasklaida pranešė apie sprogimus palei šalies pietinę pakrantę.
JAV centrinė vadavietė (CENTCOM) vėliau pranešė, kad JAV karinės oro ir jūrų pajėgos smogė Irano oro gynybos, antžeminės kontrolės stotims ir stebėjimo radarų vietoms netoli Hormuzo sąsiaurio.
Iranas pareiškė, kad trečiadienį atakavo amerikiečių bazes Jordanijoje ir Bahreine.
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