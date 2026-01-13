Trumpas iraniečiams: tęskite protestus, pagalba jau pakeliui

„Irano patriotai, TĘSKITE PROTESTUS“, – savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
„Aš atšaukiau visus susitikimus su Irano pareigūnais iki tol, kol bus nutrauktas beprasmis protestuotojų žudymas. PAGALBA JAU PAKELIUI“, – pridūrė JAV prezidentas.
D. Trumpas nepatikslino, kokia bus šios „pagalbos“ forma, tačiau savo įraše dabar jau atvirai parėmė režimo pakeitimą Islamo Respublikoje, nors dar prieš dieną JAV deklaravo kitokią poziciją.
Pirmadienį jo spaudos sekretorė Karoline Leavitt žurnalistams sakė, kad diplomatinis kanalas su Teheranu lieka atviras, teigdama, kad Iranas privačiose diskusijose su D. Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu laikosi „visiškai kitokio tono“.
Pirmadienį paskelbęs, kad bet kuriai šaliai, prekiaujančiai su Iranu, bus taikomi 25 proc. muitai, ir taip padidinęs spaudimą protestus smurtinėmis priemonėmis malšinančiam Teheranui, JAV prezidentas neslepia neatmetantis ir karinių veiksmų galimybės.
„Viena iš daugybės galimų alternatyvų būtų oro smūgiai“, – pirmadienį sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.
Žmogaus teisių organizacijos apskaičiavo, kad Irane per susirėmimus su teisėsaugos institucijomis žuvo mažiausiai 648 žmonės, o sulaikytųjų skaičius gali viršyti 10 tūkstančių.
Po kelių naktų masinių protestų, kurie laikomi vienu didžiausių iššūkių Irano teokratinei valdžiai nuo šachą nuvertusios 1979 m. revoliucijos, šalies valdžios institucijos tvirtina atgavusios kontrolę.
Žmogaus teisių organizacijos kaltina Iraną šaudmenų naudojimu prieš protestuotojus ir mėginimu nuslėpti susidorojimų mastą daugiau nei keturias dienas blokuojant interneto ryšį.
