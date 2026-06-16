Trumpas: jei Izraeliui nepavyks, su „Hezbollah“ susidoros Sirija

Jis pateikė tokį siūlymą plintant nuomonėms, kad Izraelio karinė kampanija sukelia per daug aukų.
Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikime D. Trumpas gyrė A. al Sharaa už „nuostabų darbą“ ir teigė: „Jei Izraelis negali atlikti šio darbo (kovos su „Hezbollah“) nežudydamas visų kitų, tai jis (A. al Sharaa) atliks šį darbą. Sirija atliks šį darbą.“
D. Trumpas teigė, kad A. al Sharaa „labai gerai tvarkosi su „Hezbollah“, jų nemėgsta“. Jis pridūrė, kad Sirijos lyderis, pats buvęs džihadistas, atėjęs į valdžią po Basharo al Assado nuvertimo, „nėra skautas“.
Izraelis „per ilgai kovoja su „Hezbollah“ ir žūsta per daug žmonių“, sakė D. Trumpas.
„Pasiūliau Izraeliui leisti Sirijai susidoroti su „Hezbollah“, nes, tiesą sakant, manau, kad jie atliktų darbą geriau“, – kalbėjo D. Trumpas.
Pasirodžius pranešimams, kad jo santykiai su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu prastėja, D. Trumpas pareiškė, kad „Bibi (B. Netanyahu) turi būti atsakingesnis Libano atžvilgiu“.
„Nesidžiaugiu tuo, kaip Izraelis elgiasi Libane ir su „Hezbollah“. Jie turėjo sugebėti atlikti šį darbą greičiau“, – sakė D. Trumpas.
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