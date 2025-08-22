Trumpas paragino Ukrainą aktyviau smūgiuoti Rusijos teritorijai: nepuldamas nelaimėsi

Atrodo, keisdamas savo įprastinę retoriką ginklų siuntimo Ukrainai klausimu, socialiniuose tinkluose jis sukritikavo savo pirmtaką Joe Bideną už tai, kad šis nesuteikė Kyjivui ginkluotės, reikalingos „duoti atkirtį“.
„Joe Bidenas neleido Ukrainai duoti atkirčio, tik gintis. Kuo tai baigėsi?“ – rašė D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“.
„Labai sunku, o gal net ir neįmanoma, laimėti karą neatakuojant šalies užpuolikės, – sakė D. Trumpas. – Tai tarsi puiki komanda sporte, kuri fantastiškai ginasi, bet jai neleidžiama žaisti puolime. Nėra jokių šansų laimėti! Taip yra su Ukraina ir Rusija.“
D. Trumpas dažnai kritikavo J. Bideno administraciją už tai, kad ji išleido per daug JAV mokesčių mokėtojų pinigų, kad padėtų Ukrainai atremti Rusijos invaziją. JAV prezidentas nuolat vaizdavo karą kaip priklausantį J. Bidenui.
JAV vadovaujant J. Bidenui, Ukrainai leista naudoti amerikiečių pagamintus ilgesnio nuotolio ginklus smogiant Rusijos teritorijoje.
Baltieji rūmai neatsakė į prašymą pakomentuoti, ar D. Trumpas svarsto galimybę keisti ginklų, kuriuos JAV tieks Kyjivui, tipus.
Nors diplomatinės pastangos nutraukti karą pastarosiomis savaitėmis suintensyvėjo, pažangos D. Trumpas, susitikęs su Ukrainos, Europos ir Rusijos vadovais, nepasiekė.
Maskva menkina artimiausiu metu planuoto Rusijos vadovo Vladimiro Putino ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio susitikimo perspektyvą ir pareiškė norinti būti įtraukta į diskusijas dėl būsimų saugumo garantijų Ukrainai.
Be to, Rusija naktį į ketvirtadienį į Ukrainą paleido šimtus dronų ir raketų. Tai buvo smarkiausias apšaudymas nuo liepos vidurio ir per jį žuvo vienas žmogus, o daug kitų buvo sužeisti.
Ukrainos pareigūnai pareiškė, jog tai, kad Rusija naktį į Ukrainą paleido 574 dronus ir 40 raketų, rodo, jog Maskva nėra rimtai nusiteikusi dėl taikos.
Vėliau ketvirtadienį pranešta ir apie rusų smūgį amerikiečių gamyklai per plataus masto ataką Vakarų Ukrainoje.
Interviu televizijai „Newsmax“ D. Trumpas teigė per dvi savaites įvertinsiantis taikos tarp Rusijos ir Ukrainos perspektyvas ir pridūrė, kad „po to galbūt turėsime imtis kitokios taktikos“.