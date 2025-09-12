Trumpas: sulaikytas vyras, įtariamas dėl Charlie Kirko nužudymo

„Jį įdavė jam labai artimas žmogus“, – tiesioginiame interviu studijoje „Fox News“ sakė D. Trumpas.
JAV prezidento sąjungininkas ir įtakingas konservatyvių pažiūrų politikas Ch. Kirkas buvo nušautas Jutos slėnio universitete per vieną renginį trečiadienį.
Ketvirtadienį tyrėjai nurodė, kad rado įtariamojo panaudotą ginklą.
Federaliniai tyrėjai ir valstijų pareigūnai paskelbė asmens, kurį jie laiko atsakingu, nuotraukas ir vaizdo įrašą.
Pareigūnų teigimu, ieškant įtariamojo, gauta daugiau nei 7 tūkst. pranešimų. Jie kol kas viešai neįvardijo įtariamojo tapatybės ir nenurodė žmogžudystės motyvo.
Naujausi komentarai