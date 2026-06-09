Trumpas: taikos susitarimas Artimuosiuose Rytuose beveik pasiektas

„Esame paskutinėje stadijoje to, kas bus labai, labai geras susitarimas“, – žurnalistams sakė jis, grįžęs iš NBA finalo rungtynių.
Paklaustas, ar tai dienų, ar savaičių klausimas, jis atsakė, kad tai užtruks „dvi ar tris dienas“.
D. Trumpas ne kartą teigė, kad taikos susitarimas su Teheranu yra arti, tačiau diplomatija strigo, o abi pusės apsikeitė ugnimi, nepaisydamos nuo balandžio 8 dienos galiojančių paliaubų.
Teheranas ne kartą pareiškė, kad į bet kokį susitarimą turėtų būti įtrauktas Libanas, kuriame Izraelis tęsia karą su Irano remiama „Hezbollah“.
Sekmadienį Iranas paleido raketų į Izraelį ir tai išprovokavo Izraelio atsakomuosius veiksmus, nepaisant JAV spaudimo susilaikyti.
Iranas paleido dar vieną salvę prieš paskelbdamas, kad nutraukia karinius veiksmus, o po kelių valandų Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu paskelbė, kad „ugnis tame fronte yra suvaldyta“.
Pirmadienį Teheranas pareiškė, kad vėl atakuos, jei Izraelis tęs smūgius Libane, o B. Netanyahu savo ruožtu įspėjo, kad jei Iranas „padarys klaidą ir atnaujins atakas prieš mus, mes atsakysime visa jėga“.
Kiek anksčiau Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas tvirtino, kad kampanija Libane bus tęsiama nepaisant nieko, ir sakė, kad Izraelis smogs „Hezbollah“ dominuojamiems pietiniams Beiruto priemiesčiams atsakydamas į kiekvieną kovotojų grupuotės ataką prieš Šiaurės Izraelį.
D. Trumpas, kuris, kaip pranešama, vis labiau piktinasi B. Netanyahu, anksčiau paragino abi puses nustoti šaudyti ir sakė, kad „galutinės derybos“ dėl taikos vyks, „jei joms nesutrukdys neišmanymas ar kvailumas“.
Tačiau Izraelio premjeras televizijos pareiškime teigė pasakęs D. Trumpui, kad „Izraelis turi visišką teisę į savigyną, ir mes ja naudojamės, kai to reikia“.
Portalo „Axios“ žiniomis, Izraelis ruošėsi didžiulei smūgių bangai prieš Iraną, kol D. Trumpas asmeniškai paskambino B. Netanyahu ir paragino jį nesmūgiuoti.
„Pasakiau: „Bibi, tau geriau būti atsargiam, kitaip labai greitai liksi vienas“, – „Axios“ sakė D. Trumpas.
JAV viceprezidentas J. D. Vance'as pirmadienį kanalui „Fox News“ teigė, kad JAV ir Izraelio interesai sutampa, bet jų pozicijos – ne visada.
„Izraeliečiai ir Jungtinės Valstijos, mes turime daug bendrų interesų, – sakė J. D. Vance'as. – Tačiau turime ir situacijų, kai mūsų interesai išsiskiria.“
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