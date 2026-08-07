Trumpo atsakas į Zelenskio prašymą: mums patiems reikia raketų

Kalbėdamas su žurnalistais Baltuosiuose rūmuose, D. Trumpas taip pat pakomentavo buvusio prezidento Joe Bideno karinę paramą Ukrainai. Jis sakė, kad J. Bidenas suteikė „tiek daug“ karinės pagalbos.
„Mes taip pat norime raketų“, – teigė D. Trumpas.
„Bidenas davė (Zelenskiui) šaudmenų už 300 mlrd. dolerių“, – nurodė jis.
D. Trumpas pažymėjo, kad dėl karinės pagalbos buvo išeikvotos JAV atsargos, o šalis dabar atkuria savo arsenalą ir naudoja šaudmenis, kurių kitu atveju galbūt nebūtų tekę naudoti.
Paklaustas apie padažnėjusius Rusijos išpuolius prieš civilinius taikinius, Baltųjų rūmų šeimininkas pabrėžė, kad JAV kare tiesiogiai nedalyvauja.
„Žiūrėkite, mes nedalyvaujame. Mus skiria vandenynas“, – tikino D. Trumpas.
Vis dėlto jis sakė, kad jį neramina karo aukų skaičius. Jis teigė, kad jam „baisu matyti, kaip kas mėnesį žūsta 25 tūkst. jaunų žmonių“.
Kyjivui ieškant būdų, kaip sustiprinti gynybą, V. Zelenskis kreipėsi į D. Trumpą dėl licencijos gaminti „Patriot“ oro gynybos raketas, tačiau Baltieji rūmai nurodė, kad galutinio sprendimo dar nepriėmė.