Trys Europos valstybės sulaukė prorusiškos teroristų grupuotės grasinimų

Grupės išplatintame pranešime spaudai sakoma, kad ji taikėsi į Latvijos bendroves „Eraser“ ir „Unitrack“, Lenkijos bendroves PGZ, „WB Electronics“, „JFG Composites“ ir „Nitro-Chem“, taip pat Portugalijos įmonę „Tekever“.
Jei teroristų reikalavimai bus ignoruojami ir minėtos bendrovės iki spalio 7 d. nenutrauks ginklų tiekimo Ukrainai, jie grasina sustabdyti šių bendrovių veiklą „bet kokiomis priemonėmis“. Teroristai šalių vyriausybėms davė mėnesį įvykdyti jų reikalavimus.
Kaip įrodymą savo ketinimų rimtumu, GCAW1984 išsiuntė sutrumpinto grupės pavadinimo grafičių Rygoje, Varšuvoje ir Lisabonoje nuotraukas.
Anksčiau GCAW1984 prisiėmė atsakomybę už mėginimą rugpjūtį padegti įmonę Slovakijoje, priklausančią Ukrainos dronų gamintojai „Skyeton“.
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