Trys italai sučiupti neteisėtai medžioję paukščius Liepojos gamtos rezervate

Neteisėtą vandens paukščių medžioklę aptiko DAP inspektorius, tikrindamas Liepojos ežero gamtos rezervato teritoriją. Be to, vienas medžiotojas panaudojo pusiau automatinį ginklą, kurį galima užtaisyti daugiau nei trimis šoviniais, o tai draudžiama medžiojant vandens paukščius.
Tai jau antras per mėnesį neteisėtos medžioklės Liepojos ežere atvejis panaudojant paukščių balsų įrašus, pranešė DAP atstovė Baiba Ralle.
Asmenys neteisėtai medžiojo specialiai saugomoje gamtos teritorijoje, todėl DAP perdavė bylą valstybinei policijai su prašymu pradėti baudžiamąjį persekiojimą.
DAP pabrėžė, kad garso įrašų naudojimas medžioklėje siekiant dirbtinai privilioti vandens paukščius yra sunkus nusikaltimas. Tokia nesąžininga medžioklė ne tik pažeidžia teisės aktus ir medžioklės etikos principus, bet ir kelia grėsmę gamtos pusiausvyrai ypač saugomose gamtos teritorijose, tokiose kaip Liepojos ežero gamtos rezervatas.
Liepojos ežere gyvena ypač saugomų rūšių paukščiai, tokie kaip meldinės nendrinukės, Eurazijos baubliai, nendrinės lingės ir griežlės. Nuo 2004 m. gamtos rezervatas įtrauktas į Europos saugomų teritorijų tinklą „Natura 2000“.
