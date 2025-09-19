 Trys rusų naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę

Trys rusų naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę

„Beprecedentis įžūlumas“
2025-09-19 19:28
BNS inf.

Trys Rusijos naikintuvai MiG-31 penktadienį pažeidė NATO narės Estijos oro erdvę virš Suomijos įlankos ir ten išbuvo 12 minučių, pranešė Talinas.

Trys rusų naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę
Trys rusų naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę / Scanpix nuotr.

„Rusija šiais metais jau keturis kartus pažeidė Estijos oro erdvę, o tai savaime yra nepriimtina. Tačiau šiandieninis įsiveržimas (...) yra beprecedentis įžūlumas“, – sakė užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna (Margusas Cachna).

„Vis intensyvesnis Rusijos ribų bandymas ir didėjantis agresyvumas turi būti atremtas sparčiai didinant politinį ir ekonominį spaudimą“, – sakė ministras.

Estijos užsienio reikalų ministerija penktadienį iškvietė Rusijos reikalų patikėtinį, kad šis pateiktų protestą ir įteiktų notą dėl anksčiau penktadienį įvykdyto oro erdvės pažeidimo.

Apie pažeidimą pranešė ir Estijos gynybos pajėgos.

Šiame straipsnyje:
Estija
naikintuvai
Rusijos naikintuvai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų