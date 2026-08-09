 Turkija ragina Rusiją ir Ukrainą nutraukti smūgius Juodojoje jūroje

Turkija ragina Rusiją ir Ukrainą nutraukti smūgius Juodojoje jūroje

2026-08-09 08:48
BNS inf.

Po virtinės atakų prieš civilinius laivus Juodojoje jūroje Turkijos užsienio reikalų ministras šeštadienį paragino Rusiją ir Ukrainą paskelbti moratoriumą smūgiams šiame regione.

<span>Turkija ragina Rusiją ir Ukrainą nutraukti smūgius Juodojoje jūroje</span>
Turkija ragina Rusiją ir Ukrainą nutraukti smūgius Juodojoje jūroje / Marianna Kotyk / ZUMAPRESS.com nuotr.

Hakanas Fidanas interviu Turkijos valstybinei naujienų agentūrai „Anadolu“ paragino „sukurti mechanizmą, leisiantį paskelbti moratoriumą“.

„Konfliktas išplito po visą Juodąją jūrą“, – sakė H. Fidanas.

„Iš pradžių jie taikėsi į uostus ir karinius laivus. Dabar jie puola visus komercinius laivus be jokios atskirties“, – pridūrė ministras.

Anot H. Fidano, tarp taikinių buvo ir Turkijai priklausantys arba su Turkijos vėliava plaukiojantys laivai.

Turkija dar antradienį pasmerkė diena anksčiau įvykdytas dronų atakas Juodojoje jūroje prieš du Turkijos civilinius laivus, per kurias buvo sužeisti keli įgulos nariai.

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