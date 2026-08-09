Turkija ragina Rusiją ir Ukrainą nutraukti smūgius Juodojoje jūroje

Hakanas Fidanas interviu Turkijos valstybinei naujienų agentūrai „Anadolu“ paragino „sukurti mechanizmą, leisiantį paskelbti moratoriumą“.
„Konfliktas išplito po visą Juodąją jūrą“, – sakė H. Fidanas.
„Iš pradžių jie taikėsi į uostus ir karinius laivus. Dabar jie puola visus komercinius laivus be jokios atskirties“, – pridūrė ministras.
Anot H. Fidano, tarp taikinių buvo ir Turkijai priklausantys arba su Turkijos vėliava plaukiojantys laivai.
Turkija dar antradienį pasmerkė diena anksčiau įvykdytas dronų atakas Juodojoje jūroje prieš du Turkijos civilinius laivus, per kurias buvo sužeisti keli įgulos nariai.