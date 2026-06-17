Tuskas: rusų menininko nužudymas – politinė žmogžudystė

„Visi požymiai rodo, kad tai yra politinė žmogžudystė“, – apie Semiono Skrepeckio, kurio tikrasis vardas yra Robertas Kuzovkovas, nužudymą sakė D. Tuskas.
„Jei tai užsakė Rusija, tuomet tai taip pat yra labai rimtas tarptautinio masto reikalas“, – pabrėžė jis.
Lenkijos pareigūnai antradienį pranešė, kad šalies rytuose buvo nušautas 44 metų Rusijos menininkas, žiniasklaidoje žinomas S. Skrepeckio vardu.
Pareigūnų teigimu, pirmadienio rytą į S. Skrepeckį tris kartus šovė neatpažintas ginkluotas užpuolikas. Menininkui nukritus ant žemės, užpuolikas prie jo priėjo ir iš arti paleido dar du šūvius.
Lenkijos vyriausybė teigia siūliusi S. Skrepeckiui apsaugą, tačiau jis jos atsisakė.
Dėl menininko mirties pareigūnai sulaikė du Baltarusijos piliečius, tačiau, pasak pareigūnų, jie jau paleisti.
Lenkijos tarnybos tęsia tyrimą.
Šis atvejis gali vėl padidinti įtampą tarp Lenkijos ir jos kaimynės Rusijos. Praėjusį rudenį ji buvo padidėjusi dėl dronų sudužimų Lenkijos teritorijoje.
S. Skrepeckis buvo žinomas dėl savo kartais provokuojančių karikatūrų, kuriose buvo vaizduojami žymūs Rusijos politikos veikėjai – nuo Vladimiro Putino ir sovietų lyderio Josifo Stalino iki opozicijos atstovo Aleksejaus Navalno ir Čečėnijos vadovo Ramzano Kadyrovo.
Viename garsiausių jo kūrinių iš naujo interpretuojama klasikinė stačiatikių ikona, kurioje vaizduojamas V. Putiną glaudžiantis Stalinas vietoje Dievo Motinos su kūdikėliu Jėzumi.
S. Skrepeckis į Lenkiją persikėlė 2021 metais, teigdamas, kad baiminasi politinio persekiojimo Rusijoje.
Išeivijoje jis išlaikė prieštaringą poziciją – dalyvaudavo Rusijos opozicijos renginiuose, tačiau atvirai kritikuodavo ir pačią opoziciją.
Keli Rusijos valdžios oponentai tapo išpuolių aukomis užsienyje, įskaitant Jungtinę Karalystę (JK), Vokietiją ir Lietuvą.
Maskva visada neigė bet kokias savo sąsajas su šiais išpuoliais.
(be temos)