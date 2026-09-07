Ugnikalnio išsiveržimas Indonezijoje toliau jaukia skrydžius

Kol kas neaišku, ar vėl bus atidaryti šeši mažesni šalies oro uostai, kurie taip pat neveikia nuo savaitgalio.
Indonezijos naujienų agentūra „Antara“, remdamasi transporto ministru Dudy Purwagandhi, pranešė, kad paveikta daugiau kaip 1,5 tūkst. skrydžių ir apie 170 tūkst. keleivių. Turistų iš viso pasaulio pamėgtos Indonezijos Balio salos oro uostas kol kas veikia toliau. Tačiau Džakarta yra svarbus transporto mazgas Pietryčių Azijoje.
„Saugumas mums yra prioritetas“, – pabrėžė ministras. Dėl kintančių vėjo krypčių skirtinguose aukščiuose esą sunku prognozuoti, kiek laiko vulkaniniai pelenai trikdys oro eismą.
Ugnikalnis, esantis Sundos sąsiauryje tarp Javos ir Sumatros salų, yra aktyvus nuo penktadienio. Pavadinimas Anak Krakatau reiškia „Krakatau vaikas“. Šis ugnikalnis susiformavo 1883 m. po galingo Krakatau išsiveržimo iš jo kalderos – didžiulės katilo formos įdubos, susidariusios įgriuvus ugnikalniui. 1929 m. naujasis ugnikalnis pirmą kartą iškilo virš jūros paviršiaus.
Išsiveržimas 1883 m. laikomas viena pražūtingiausių ugnikalnių katastrofų naujųjų laikų istorijoje – tada žuvo daugiau kaip 36 tūkst. žmonių. Sprogimas buvo toks galingas, kad jo griausmą buvo galima išgirsti net už tūkstančių kilometrų. Jis laikomas garsiausiu kada nors užregistruotu garsu. Didelė tuometinės vulkaninės salos dalis nugrimzdo į jūrą.
Anak Krakatau taip pat jau yra sukėlęs mirtiną katastrofą: 2018 m. po išsiveržimo dalis vulkano nuslydo į jūrą ir sukėlė cunamį. Žuvo daugiau nei 400 žmonių.
Po paskutinio išsiveržimo institucijos ketina dirbtinai sukelti lietų, taikydamos vadinamąją „debesų sėją“. Šia intervencija siekiama nuplauti vulkaninius pelenus iš atmosferos ir paveiktų teritorijų.
Su pelenais kovojama ir sausumoje: Bandar Lampungo mieste Sumatroje savivaldybė nurodė purkšti vandenį ant kelių pagrindinių gatvių, siekdama sumažinti dulkių kiekį gyventojams. Žmonės ten buvo raginami būtinai dėvėti kaukes.
Indonezija yra Ramiojo vandenyno ugnies žiede – zonoje, kurioje ypač intensyvi vulkaninė ir seisminė veikla. Pietryčių Azijos šalyje yra apie 130 aktyvių ugnikalnių – daugiau nei bet kurioje kitoje pasaulio valstybėje.
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