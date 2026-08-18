Ukraina: iki metų pabaigos nesitikima jokio susitarimo su Rusija

„DIU analitikai savo vertinimą grindžia tuo, kad mūšio lauke nėra jokių ženklų, liudijančių, jog Rusija yra pasirengusi nutraukti ugnį ir pradėti prasmingas derybas. Jų planai yra aiškūs, ir štai ką jie sako: iki šių metų pabaigos nebus pasirašyti jokie susitarimai ar taikos sutartis. (Rusijos prezidentas Vladimiras – ELTA) Putinas nori pasiekti sau išsikeltus tikslus – visų pirma, Donecko ir Luhansko sričių kontrolę. Jų generalinio štabo planuose numatyta iki šių metų pabaigos užbaigti Donecko srities užėmimą“, – sakė jis.
Tuo metu DIU prognozuoja, kad rudenį ir žiemą Rusijos pajėgos savo atakas sutelks į gynybos pramonės objektus, energetikos infrastruktūrą, logistikos sistemas ir degalines.
„Žiemą mūsų pažeidžiamiausios vietos yra elektra ir šildymas, todėl jos taip pat gali tapti taikiniu. Pavyzdžiui, rusai neseniai sukūrė droną, skirtą atakuoti elektros perdavimo bokštus ir linijas. Jo sparnuose įrengtas sprogstamasis elementas, galintis perpjauti metalą“, – tvirtino DIU vadovo pavaduotojas.
Be to, pasak DIU, grėsmė kyla ir Ukrainos dujų transportavimo sistemai bei dujų gamybos įrenginiams Poltavos ir Charkivo srityse.