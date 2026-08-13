 Ukraina nebeskelbs tikslių duomenų apie rusų raketų atakas

Ukraina nebeskelbs tikslių duomenų apie rusų raketų atakas

2026-08-13 06:35
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Rusijai intensyvinant savo puolimą, Ukraina nusprendė nebeskelbti tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Įvesti „tam tikri pokyčiai“ skelbiant kasdienines ryto ataskaitas, trečiadienį tinkle „Facebook“ pareiškė karinių oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas. Be kita ko, nebebus nurodomas Rusijos į Ukrainą paleistų raketų skaičius.

<span>Ukraina nebeskelbs tikslių duomenų apie rusų raketų atakas</span>
Ukraina nebeskelbs tikslių duomenų apie rusų raketų atakas / Scanpix nuotr.

Nebus pranešama ir apie Ukrainos oro pajėgų sunaikintų ar perimtų raketų skaičių, teigė J. Ihnatas. Tas pats galios Rusijos raketoms, „kurios nepasiekė savo tikslo“. Iki šiol Ukrainos kariuomenė de facto kasdien skelbė ataskaitą apie rusų atakas su tiksliais skaičiais.

Ateityje Ukraina pateiks tik bendrus duomenis apie rusų atakas, teigė atstovas. Kartu jis patikino, kad gyventojai toliau realiuoju laiku bus perspėjami apie atakas ir skelbiamas oro pavojus.

Rusų daliniai, J. Ihnato duomenimis, liepą į Ukrainą paleido daugiau kaip 450 įvairaus tipo raketų. Tarp jų buvo beveik 200 balistinių raketų.

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