Kaip pranešė naujienų agentūra „Interfax-Ukraine“, cituodama karinę ombudsmenę Olgą Rešetylovą, beveik 40 proc. užsienio kovotojų yra iš Lotynų Amerikos šalių.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis yra sakęs, kad Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnauja apie 880 tūkst. karių.
Birželio mėnesį tuometinis gynybos ministras Mychaila Fedorovas paskelbė planus padidinti užsienio karių dalį šturmo ir pėstininkų daliniuose iki 50 procentų.
Kyjivas siekia užverbuoti naujokų iš viso pasaulio, siūlydamas vidutinį mėnesinį atlyginimą, lygiavertį maždaug 6 700 JAV dolerių.
Ukraina įkūrė savo Tarptautinį legioną netrukus po to, kai 2022 m. Rusija pradėjo plataus masto invaziją, siekdama pritraukti savanorių iš užsienio. Rusijos kariuomenėje taip pat esama užsieniečių.