 Ukraina paskelbė, kiek užsieniečių kaunasi jos kariuomenės gretose

Ukraina paskelbė, kiek užsieniečių kaunasi jos kariuomenės gretose

2026-08-06 14:33
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnauja beveik 16 tūkst. užsienio savanorių iš 72 šalių, ketvirtadienį pranešė šalies karinio ombudsmeno institucija.

<span>Ukraina paskelbė, kiek užsieniečių kaunasi jos kariuomenės gretose</span>
Ukraina paskelbė, kiek užsieniečių kaunasi jos kariuomenės gretose / Ukrainos kariuomenės nuotr.

Kaip pranešė naujienų agentūra „Interfax-Ukraine“, cituodama karinę ombudsmenę Olgą Rešetylovą, beveik 40 proc. užsienio kovotojų yra iš Lotynų Amerikos šalių.

Prezidentas Volodymyras Zelenskis yra sakęs, kad Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnauja apie 880 tūkst. karių.

Birželio mėnesį tuometinis gynybos ministras Mychaila Fedorovas paskelbė planus padidinti užsienio karių dalį šturmo ir pėstininkų daliniuose iki 50 procentų.

Kyjivas siekia užverbuoti naujokų iš viso pasaulio, siūlydamas vidutinį mėnesinį atlyginimą, lygiavertį maždaug 6 700 JAV dolerių.

Ukraina įkūrė savo Tarptautinį legioną netrukus po to, kai 2022 m. Rusija pradėjo plataus masto invaziją, siekdama pritraukti savanorių iš užsienio. Rusijos kariuomenėje taip pat esama užsieniečių.

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