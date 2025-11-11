Ukraina: Pokrovske yra keli šimtai Rusijos karių

Pokrovske šiuo metu yra daugiau nei 300 Rusijos karių. Kaip praneša „Ukrinform“, apie tai tinkle „Telegram“ paskelbė Ukrainos oro puolimo pajėgų 7-asis greitojo reagavimo korpusas.
Siekdami prasiskverbti į miestą, rusai pasinaudojo nepalankiomis oro sąlygomis, įskaitant tirštą rūką. Prasti orai varžo Ukrainos gynybos pajėgų oro žvalgybos pajėgumus ir gebėjimą smogti atviroje teritorijoje. Pažymima, kad okupantų tikslas išlieka nepakitęs – pasiekti šiaurinius Pokrovsko pakraščius ir mėginti apsupti miesto teritoriją.
Net ir esant prastam matomumui Ukrainos pajėgos mieste toliau fiksuoja ir likviduoja rusų grupuotes. Nuo lapkričio pradžios Pokrovske nukauti 162 okupantai rusai, o dar 39 buvo sužeisti.
Miesto valymo operacijose ir toliau dalyvauja įvairūs Ukrainos gynybos pajėgų daliniai, įskaitant nepilotuojamų sistemų pajėgas, puolimo ir oro puolimo dalinius, specialiųjų operacijų pajėgas, nacionalinę gvardiją, nacionalinę policiją ir Ukrainos saugumo tarnybą. Lapkričio 10 d. Ukrainos gynėjai Pokrovsko sektoriuje atrėmė 63 Rusijos atakas.