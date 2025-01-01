Ukraina puolė Rusijos pramonės objektus Urale

„Priešų dronai mėgino pulti pramonės objektą regione“, – „Telegram“ kanale parašė Orenburgo gubernatorius Jevgenijus Solncevas. Jis pridūrė, kad niekas nenukentėjo, techniniai procesai įmonėje nebuvo sutrikdyti.
Tačiau socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose buvo matyti keli dronų smūgiai naftos perdirbimo gamyklos teritorijoje Orske. Daugiau nei 200 tūkst. gyventojų turintis miestas, esantis netoli Kazachstano sienos, yra beveik už 1500 kilometrų nuo Ukrainos.
Anksčiau Ukrainos dronai puolė trąšų gamyklą Bereznikuose, Uralo Permės regione. Per ataką buvo apgadintas gyvenamasis pastatas, „Telegram“ kanale paskelbė gubernatorius Dmitrijus Machoninas. Aukų nebuvo, gamyklos veikla buvo tik trumpam sutrikdyta, sakė jis. Bereznikai irgi yra už daugiau nei 1500 kilometrų nuo Ukrainos sienos.
Ukraina su Vakarų pagalba nuo 2022 m. vasario atremia plataus masto Rusijos invaziją ir vis dažniau naudoja kovinius dronus smūgiams į taikinius toli Rusijoje.