Ukraina ruošiasi kelti baudžiamąją bylą Lukašenkai

Ukrainos prezidento kanceliarija savo laiške nurodė reaguojanti į išeivijoje veikiančios opozicinės grupės „Baltarusijos demokratinis forumas“ kreipimąsi gegužės mėn., kuriame V. Zelenskio prašoma patraukti A. Lukašenką baudžiamojon atsakomybėn už karo nusikaltimus, genocidą ir „valstybinį terorą“ .
Forumas artimą Rusijos prezidento Vladimiro Putino bendražygį apkaltino bendrininkavimu Rusijos kare Ukrainoje ir priverstiniu mažiausiai 2 442 Ukrainos vaikų perkėlimu į Baltarusiją pagal programą, kurią aprašė JAV Jeilio universiteto humanitarinių tyrimų laboratorija.
A. Lukašenkos kanceliarija į „Reuters“ prašymą pateikti komentarą neatsakė.
V. Zelenskio kanceliarija ir Ukrainos generalinė prokuratūra taip pat iš karto neatsakė į prašymus pateikti išsamesnius komentarus.
2023 m. Baltarusijos režimo galva minėjo, kad Minskas laikinai priėmė keletą vaikų iš Ukrainos, esą siekdamas padėti jiems atsigauti nuo karo sukeltų psichologinių traumų.
Nors šiuo metu nėra galimybių, kad A. Lukašenka stotų prieš teismą Ukrainoje, bet kokius jam pareikštus kaltinimus Kyjivas ir Baltarusijos opozicija, pasak „Reuters“, galėtų panaudoti kaip argumentą Vakarams toliau daryti jam spaudimą, net ir Minskui derantis su Vašingtonu dėl papildomų sankcijų panaikinimo mainais už politinių kalinių išlaisvinimą.
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