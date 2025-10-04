Ukraina: Rusija intensyvina smūgius geležinkeliams, siekdama izoliuoti civilius netoli fronto

Oleksandras Percovskis taip pat įspėjo, kad Rusijos dronų smūgiai tampa vis tikslesni, todėl Kyjivui vis sunkiau atremti atakas.
Pasak Ukrainos pareigūnų, šeštadienį Rusija paleido dronus į du keleivinius traukinius Ukrainos šiaurės rytinėje Sumų srityje. Per šiuos smūgius žuvo vienas žmogus, o dešimtys buvo sužeisti.
„Aiškiai matome, kad priešo atakos prieš geležinkelių infrastruktūrą intensyvėja“, – žurnalistams, tarp jų ir naujienų agentūrai AFP, sakė O. Percovskis.
„Tai neturi jokio karinio tikslo“, – sakė jis.
„Vienintelis tikslas – sukelti paniką tarp žmonių... kad būtų sunaikintas susisiekimas ir žmonės liktų vieni“, – pridūrė jis.
O. Percovskis taip pat pažymėjo, kad nuo rugpjūčio buvo įvykdyta „40 didelių išpuolių“ prieš geležinkelių infrastruktūrą ir tie išpuoliai buvo rengiami „beveik kas antrą dieną“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienio dronų smūgį, kurio taikiniu tapo Šostkos stotis Sumų srityje už maždaug 50 kilometrų nuo Rusijos sienos, pavadino „žvėrišku“.
„Rusai negalėjo nežinoti, kad smogia civiliams“, – pabrėžė jis.
Rusijos kariuomenė nuo invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasarį nuolat atakuoja Ukrainos geležinkelio infrastruktūrą.
O. Percovskis sakė, kad nuo karo pradžios nebuvo nė vienos savaitės, kai to nebūtų įvykę.
Jis išreiškė ypatingą susirūpinimą dėl to, kad Rusijos ginklai tampa vis tikslesni, sakydamas, kad be veiksmingos oro gynybos „deja, labai lengva įsivaizduoti, kad panaši ataka galėtų turėti kur kas blogesnių pasekmių“.
„Jie turi labai tikslius „Shahed“ dronus (Irano suprojektuotus dronus), kurie taikosi į atskirus lokomotyvas; jie taip pat gali labai veiksmingai taikytis į energetikos infrastruktūrą, todėl daugelis priemonių, kurios buvo naudojamos apsaugai, šiuo metu yra neveiksmingos“, – paaiškino jis.