Ukraina sako išvedusi pajėgas iš rytinio Siversko miesto

„Siekiant išsaugoti mūsų karių gyvybes ir mūsų dalinių kovinį pajėgumą, Ukrainos gynėjai pasitraukė iš šios gyvenvietės“, – pranešė kariuomenė ir pridūrė, kad rusai turi „didelį pranašumą žmogiškųjų išteklių ir įrangos požiūriu“.
Kremlius dar gruodžio 11-ąją skelbė, kad jo kariuomenė perėmė Siversko – miesto rytinėje Ukrainos Donecko srityje – kontrolę.
Ukraina šio pareiškimo tuomet nepatvirtino.
Tuo metu Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį citavo Rusijos valstybinės naujienų agentūros, tvirtino, kad Siversko perėmimas Rusijos kontrolėn buvo aptartas prezidento Vladimiro Putino susitikime su kariuomenės vadais.
Mėnesio pradžioje Rusija jau skelbė, kad užėmė Pokrovsko miestą Rytų Ukrainoje, bet Kyjivas tai paneigė.
Ukrainos kovos su dezinformacija centras tada perspėjo, kad JAV vadovaujamų taikos derybų metu Rusija eskaluos propagandą.