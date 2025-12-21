Ukraina skelbia kovojanti su Rusijos bandymu prasiveržti Sumų regione

Tai žymi atsinaujinusį Rusijos puolimą regiono dalyje, kurioje anksčiau nuo tada, kai Ukraina 2022 metais per greitą kontrpuolimą atsikovojo ten esančias žemes, intensyvių kovų beveik nebuvo.
„Šiuo metu Hrabovskės kaime vyksta kovos“, – pranešė Ukrainos kariuomenė, pridurdama, kad kariai „deda pastangas išstumti okupantus atgal į Rusijos teritoriją“.
Ji taip pat paneigė žiniasklaidos pranešimus, kad Maskvos kariai yra kaimyniniame Riasnės kaime.
Anksčiau sekmadienį Ukrainos teisių ombudsmenas pareiškė, kad priešo kariuomenė jėga perkėlė apie 50 žmonių iš Hrabovskės į Rusiją.
Ketvirtadienį Rusijos kareiviai „neteisėtai sulaikė apie 50 civilių – Hrabovskės kaimo Sumų srityje gyventojų“, sakė ombudsmenas Dmytro Lubinecas.
Jis pridūrė, kad jie buvo laikomi izoliuoti prastomis sąlygomis, o šeštadienį rusai „prievarta juos išvežė į Rusijos Federacijos teritoriją“.
Naujienų agentūra AFP negali patvirtinti šių teiginių, o Rusija oficialiai nepakomentavo šio klausimo.
Tačiau šeštadienį Rusijos kariuomenė pranešė užėmusi Vysokės kaimą, esantį už kelių kilometrų nuo Hrabovskės.
Sumų karinė administracija šeštadienį pranešė, kad šarvuočiais evakavo anksčiau atsisakiusius išvykti gyventojus iš pasienio gyvenviečių,
Bandymas pasiekti proveržį įvyko Rusijai pamažu stiprinant pozicijas rytų Ukrainoje ir atsinaujinus deryboms dėl beveik ketverius metus trunkančio karo pabaigos.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad per savaitę „Rusija paleido į Ukrainą maždaug 1 300 atakos dronų, beveik 1 200 valdomų aviacijos bombų ir devynias įvairių tipų raketas“.