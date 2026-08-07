Ukraina smogė dar vienam „Wildberries“ sandėliui Rusijos gilumoje

„Į bendrovės logistikos centrą Jekaterinburge išsiųsti ugniagesiai, nes po išpuolio ten kilo gaisras“, – pranešime teigė „Wildberries“ ir pridūrė, kad visi darbuotojai buvo evakuoti į saugią vietą.
Regiono gubernatorius Denisas Pasleris teigė, kad penktadienio rytą trys dronai nukrito ant sandėlio stogo, tačiau daugiau nei už 2 tūkst. kilometrų nuo Ukrainos sienos esančiame mieste aukų nebuvo.
Nuo liepos vidurio Ukraina smogė maždaug dvidešimčiai „Wildberries“ priklausančių objektų. Ši internetinės prekybos platforma dažnai vadinama Rusijos „Amazon“.
Praėjus daugiau nei ketveriems metams nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, diplomatinės pastangos užbaigti karą atsidūrė aklavietėje. Abi šalys intensyvina ilgojo nuotolio smūgius, daugėja civilių aukų.