Ukraina teigia smogusi kariniam štabui Rusijos okupuotame mieste

Generalinio štabo pareiškime teigiama, kad Ukrainos pajėgos smogė „vienam iš dalinio „Rubikon“ štabų Starobilsko miesto teritorijoje“.
„Rusijos žiniasklaidoje aktyviai skleidžiama manipuliacinė informacija apie tariamus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų smūgius civilinės infrastruktūros objektams“, – priduriama pareiškime.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas anksčiau penktadienį pareiškė, kad žuvusiųjų per Ukrainos dronų smūgį kolegijos bendrabučiui okupuotoje Rytų Ukrainoje skaičius išaugo iki šešių, o dar 15 žmonių yra dingę.
Jis tai pavadino teroristiniu išpuoliu.
„Šiuo metu žinoma, kad žuvo šeši žmonės, 39 buvo sužeisti, o 15 žmonių yra dingę; paieškos griuvėsiuose vis dar tęsiasi“, – sakė V. Putinas per televiziją transliuotuose komentaruose.
Jis taip pat įsakė Rusijos kariuomenei „parengti pasiūlymus“ dėl atsakomųjų veiksmų.
Rusija dar anksčiau skelbė, kad per Ukrainos dronų smūgį studentų bendrabučio pastatui Starobilsko mieste Rusijos okupuotoje Ukrainos Luhansko srityje žuvo keturi žmonės, o dar 39 buvo sužeisti. Pareigūnai tuomet teigė, kad po griuvėsiais gali būti palaidota iki 18 žmonių.