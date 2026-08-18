Ukraina: vietoje mobilizacijos Rusija gali imtis slaptų prievartos priemonių

Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centro direktorius Andrijus Kovalenka.
„Keletas Rusijos ekonomistų ir kai kurie politinės elito atstovai toliau pataria Putinui neskelbti mobilizacijos. Kas savaitę Putino administracijos visose srityse atliekamos uždaros apklausos taip pat rodo, kad visuomenė tokiam žingsniui nepritaria. Vietoje to svarstoma galimybė imtis slaptų prievartos priemonių, siekiant padidinti sutartis pasirašančių žmonių skaičių“, – sakė jis.
Pasak A. Kovalenkos, V. Putinas nori mobilizacijos, tačiau ji galėtų pakenkti esamam socialiniam susitarimui tarp Rusijos valdžios institucijų ir gyventojų. Karas daugumai rusų paprastai atrodo kaip kažkas tolimo, o dalyvavimas jame siejamas su finansine kompensacija.
„Paprastai tariant, tai gyvenimas mainais už pinigus. Mobilizacija šį susitarimą paverstų niekais“, – sakė A. Kovalenka.
Tuo pačiu metu jis teigė, kad V. Putinas neketina baigti karo bent jau iki 2028 m. ir jau rengia karinių operacijų planus visiems 2027 m. Tačiau šie siekiai visuotinio pritarimo neturi, o tai reiškia, kad vis dar yra galimybių daryti įtaką Maskvai.
„Yra priemonių, kuriomis galima daryti tokią įtaką – mūsų smūgiai Rusijos ekonomikai, ES parama, prie kurios reikėtų pridėti ir Jungtinių Valstijų bei Kinijos valią“, – vardijo A. Kovalenka.
Jis pažymėjo, kad šios galimybės daryti įtaką yra ribotos, tačiau padėtis nėra beviltiška. Tuo pačiu metu, pasak jo, Ukrainai svarbu išlaikyti vidinę vienybę, nes Rusija skirs nemažai išteklių ne tik karo veiksmams, bet ir informacinei bei politinei sritims.
„Jie rems tam tikrus potencialius politinius [projektus] Ukrainoje, į šalį pritraukdami pinigus ir ieškodami lyderių. Ši kryptis niekur nedingo“, – baigdamas teigė A. Kovalenka.