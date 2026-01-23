Ukraina iš Vokietijos užsisakė kelioliką „Iris-T“ oro gynybos sistemų

Šiuo metu Ukrainoje naudojamos devynios „Iris-T“ tipo sistemos, praneša agentūra „Reuters“.
Įmonė ketina smarkiai išplėsti sistemų gamybą. Pasak H. Raucho, siekiama per metus pagaminti 2 tūkst. valdomųjų raketų. Kalbant apie ugnies vienetus, kuriuos be raketų paleidimo įrenginių dar sudaro operacijų centras bei radaras, jų vidutinės trukmės laikotarpiu planuojama pagaminti iki 16 vienetų per metus, ketvirtadienį naujienų agentūrai „Reuters“ sakė H. Rauchas.
Oro gynybos sistemos „Iris-T SLM“ veikimo nuotolis siekia iki 40 kilometrų. Ukrainoje ji naudojama Rusijos raketoms ir dronams numušti. Šiuo metu „Diehl Defence“ kuria sistemą „Iris-T SLX“, kurios veikimo nuotolis bus 80 kilometrų. Planuojama, kad šios sistemos serijinė gamyba prasidės 2029 metais.