Ukrainiečių ekspertas: geriausi dronų pilotai – GTA sraigtasparnio misiją įvykdę žaidėjai

Apie tai interviu agentūrai „Ukrinform“ pasakojo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų desantinių pajėgų 199-ojo mokymo centro nepilotuojamų sistemų specialistų rengimo kuopos vadas kapitonas Antonas Bobrovskis.
„Atrinkdami darbuotojus pabrėžiame, kad gebėjimas naudotis žaidimų pulteliu yra neabejotinas privalumas. Ypač išskiriame vaizdo žaidimą „Grand Theft Auto“. Tie, kurie sėkmingai atliko sraigtasparnio misiją, tapo vienais iš geriausių dronų su pirmojo asmens vaizdo kameromis operatorių“, – pažymėjo A. Bobrovskis.
Pasak jo, mokymo centras taip pat daug dėmesio skiria žmonėms, kurie dirbo IT sektoriuje ir turi patirties remontuojant įrangą. Desantinės pajėgos turi remonto dirbtuves, kuriose atliekama nepilotuojamų sistemų techninė priežiūra, įskaitant programinės įrangos atnaujinimus, remontą, modernizavimą ir tobulinimą, o tam reikia kvalifikuotų specialistų ir kruopštumo.
„Tiems, kurie ketina stoti į kariuomenę, noriu pasakyti, kad nepilotuojamos sistemos yra labai įdomi sritis. Man patinka pateikti tokį pavyzdį: šaulys ne visada mato taikinį, į kurį šaudo, o drono su pirmojo asmens vaizdo kamera operatorius gali matyti net priešininko veido išraišką“, – pridūrė vadas.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nauji šalyje pagaminti dronai galės smogti taikiniams, esantiems už daugiau nei 3 tūkst. kilometrų.
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