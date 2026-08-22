Ukrainoje per Rusijos smūgius žuvo mažiausiai dar du žmonės

Kyjivo miesto karinė administracija pranešė apie gaisrą sostinės Darnyckio rajone esančiame sandėlyje, prieš tai paskelbus balistinės raketos pavojų.
„Preliminariais duomenimis, deja, vienas žmogus žuvo, dar keli buvo sužeisti“, – platformoje „Telegram“ pranešė administracija.
Pietiniame Zaporižios mieste, pasak regiono karinės administracijos vadovo Ivano Fedorovo, per Rusijos drono ataką žuvo vyras, o dar keturi žmonės buvo sužeisti.
Šie smūgiai įvykdyti po penktadienį Rusijos įvykdytų bombardavimų serijos, nusinešusios mažiausiai 20 gyvybių Ukrainoje. Tarp jų – šešiolika žmonių, žuvusių per dienos metu įvykdytą drono ataką judriame prekybos centre Kryvyj Rihe, prezidento Volodymyro Zelenskio gimtajame mieste.
Gelbėjimo darbai tęsėsi visą naktį, pranešė regiono karinis gubernatorius Oleksandras Hanža, informavęs apie devynis dingusius asmenis, tarp kurių yra du vaikai.
Gelbėjimo tarnybų duomenimis, per šią ataką buvo sužeista 130 žmonių, įskaitant 23 vaikus.
Jungtinės Tautos (JT) pranešė, kad civilių aukų skaičius šiais metais pasiekė aukščiausią lygį nuo karo pirmųjų mėnesių.
Kyjivas ne kartą kreipėsi į savo sąjungininkus dėl papildomos paramos, Rusijai suintensyvinus smūgius. Ukrainos pajėgoms ypač sunku perimti balistinių raketų salvę.
Pastaraisiais mėnesiais Ukraina taip pat suintensyvino atsakomuosius smūgius Rusijos teritorijoje, iš dalies siekdama priversti Maskvą sėsti prie derybų stalo ir užbaigti daugiausiai aukų pareikalavusį konfliktą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
Diplomatinės pastangos nepadėjo abiem pusėms pasiekti susitarimo, Rusijai reikalaujant iš Kyjivo didelių teritorinių ir politinių nuolaidų.
V. Zelenskis atmetė galimybę sutikti su šiomis sąlygomis, argumentuodamas, kad tai prilygtų kapituliacijai, kuri paliktų šalį pažeidžiamą dar vienai Rusijos atakai.