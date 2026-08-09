Ukrainoje sunaikintas PSO sandėlis su medicinos prekėmis

„Praėjusį penktadienį PSO humanitarinės pagalbos sandėlis Dnipre, Ukrainoje, buvo apšaudytas ir sunaikintas. Šiuo metu apie aukas nepranešama“, – socialiniame tinkle „X“ rašė Jungtinių Tautų (JT) sveikatos agentūros generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas (Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas).
Jis teigė, kad anksčiau tą dieną vietoje lankėsi PSO darbuotojas ir vairuotojai, ir „komandai pavyko evakuoti 130 iš maždaug 300 palečių, jie paliko teritoriją prieš pat ataką“.
Pasak T. A. Ghebreyesuso, sandėlyje buvo laikomos humanitarinės medicinos atsargos, skirtos fronto linijos sveikatos priežiūros įstaigoms – pirmiausia PSO skubiosios pagalbos medicinos prekės.
PSO visame pasaulyje registruoja išpuolius prieš sveikatos priežiūros sistemą, tačiau pagal savo taisykles neįvardija atsakingų šalių.
Nuo 2022 metų vasario 24 dienos, kai prasidėjo Rusijos invazija, organizacija Ukrainoje užfiksavo 3 148 išpuolius prieš sveikatos priežiūros sektorių; didžioji dauguma jų susijusi su smurtu naudojant sunkiuosius ginklus.
Iš šių atakų 2 567 buvo nukreiptos prieš įstaigas, 71 – prieš sandėlius, o 645 – prieš medicinos atsargas.
Iš viso per šias atakas žuvo 240 žmonių, o 1 055 buvo sužeisti.
Net ir karai turi taisykles.
„Negaliu pakankamai garsiai pasakyti: išpuoliai prieš sveikatos priežiūros sistemą PRIVALO BŪTI NUTRAUKTI. Priešingu atveju žmonės praranda gyvybiškai svarbią medicinos pagalbą“, – sakė T. A. Ghebreyesusas.
„Net ir karai turi taisykles. Viena jų – sveikatos priežiūra privalo būti apsaugota!“ - teigė PSO vadovas.
Praėjusį mėnesį organizacija „Gydytojai be sienų“ (MSF) pasmerkė tai, ką pavadino Rusijos „tyčine strategija naikinti sveikatos priežiūros sistemą“ Ukrainoje, dokumentuodama nuoseklų išpuolių pobūdį viso karo metu.
Rusija pradėjo „nesiliaujančias atakas prieš sveikatos priežiūros įstaigas ir medicinos personalą Ukrainoje“, nurodė medicinos humanitarinė organizacija.
Šie veiksmai „atrodo kaip tyčinė strategija sunaikinti sveikatos priežiūros sistemą ir kolektyviai nubausti gyventojus, o ne kaip atsitiktinė Rusijos invazijos pasekmė“, pažymėjo MSF.
Praėjus daugiau nei dvejiems metams nuo Rusijos plataus masto puolimo Ukrainoje pradžios, kariaujančios šalys intensyvina tolimojo nuotolio smūgius, dėl kurių daugėja civilių aukų.