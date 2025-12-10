Ukrainoje per tragišką nelaimingą atsitikimą žuvo JK ginkluotųjų pajėgų narys

Tai yra pirmoji tarnaujančio britų kario mirtis per beveik ketverius metus trunkantį karą
„Su giliu apgailestavimu turime pranešti, kad šįryt Ukrainoje žuvo JK ginkluotųjų pajėgų narys“, – pranešė Gynybos ministerija.
Tai pirmas kartas nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022-ųjų vasarį, kai Ukrainoje žuvo JK kariuomenės narys.
Ministerija pridūrė, kad jis buvo sužeistas per tragišką nelaimingą atsitikimą, kai stebėjo, kaip Ukrainos pajėgos bando naujus gynybinius pajėgumus, toli nuo fronto linijų“.
„Reiškiu giliausią užuojautą ir gailestį šiandien žuvusio mūsų ginkluotųjų pajėgų nario šeimai“, – pareiškime sakė JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris).
Vyriausybės vadovas pabrėžė, kad jo „tarnyba ir pasiaukojimas niekada nebus pamiršti“.
Londonas anksčiau yra nurodęs, kad šalyje yra „nedidelis skaičius“ JK karių, remiančių Ukrainos pajėgas.
Vienas buvęs britų karys, savanoriavęs Ukrainos kariuomenėje, 2023-iaisiais žuvo toli nuo fronto linijos. Pernai atlikto britų koronerio atliktas tyrimas nustatė, kad jį nužudė bendražygis, taip pat savanoriavęs ukrainiečių gretose.