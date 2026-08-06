Ukrainoje užfiksuotas didžiausias civilių aukų skaičius nuo 2022 m.

Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, taip teigiama Jungtinių Tautų spaudos tarnybos pranešime spaudai, kuriame cituojama Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro Ukrainoje suteikta informacija.
Tačiau bendras liepos mėnesio žuvusiųjų skaičius pranešime nenurodytas. Jame pažymima, kad antradienį per naktinį Rusijos pajėgų išpuolį, vykusį daugiausia Kyjive ir aplinkiniuose regionuose, žuvo mažiausiai 17 civilių, o dar 44 žmonės buvo sužeisti.
Antskrydžių ir dronų smūgių taikiniu tapo ir Kramatorskas, Chersonas bei Zaporižia, jų metu žuvo ar buvo sužeista dešimtys žmonių, buvo sunaikinti gyvenamieji namai, mokyklos, viešojo transporto objektai, vandens tiekimo sistemos ir humanitarinės pagalbos sandėliai.
Rusijai ėmus intensyviau rengti ilgojo nuotolio smūgių operacijas, JT stebėjimo misija patvirtino, kad 2026 m. pirmąjį pusmetį žuvo 1 396 Ukrainos civiliai, o dar 7 978 žmonės buvo sužeisti – tai 37 proc. daugiau nei tuo pačiu 2025 m. laikotarpiu ir 114 proc. daugiau nei praėjusiais metais.
Tuo pačiu metu JT spaudos tarnyba pažymi, kad, remiantis vietos Rusijos valdžios institucijų pranešimais, antradienį per Ukrainos ilgojo nuotolio dronų smūgius keletui Rusijos miestų tariamai žuvo mažiausiai 12 žmonių.
Kaip pranešė „Ukrinform“, rugpjūčio 4 d. vakare rusai okupantai pradėjo puolimą prieš Ukrainą, paleisdami keturias priešlaivines raketas „Zircon“ / „Onyx“, 24 balistines raketas „Iskander-M“/S-400 ir 115 kovinių dronų. Oro gynybos pajėgos numušė 98 priešo dronus.