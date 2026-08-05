Ukrainoje žuvo lenkų savanoris

Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Maciejus Wewioras antradienį patvirtino mirties faktą, teigdamas, kad savanoris žuvo dėl Rusijos karinių veiksmų, ir pareiškė užuojautą jo šeimai.
M. Wewioras paragino visuomenę gerbti aukos šeimos privatumą ir teigė, kad ministerija bei Lenkijos diplomatinė atstovybė Ukrainoje yra pasirengusios suteikti visą reikiamą konsulinę pagalbą.
„Su giliu liūdesiu patvirtinu lenkų savanorio mirtį Ukrainoje, jis žuvo dėl Rusijos karinių veiksmų. Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą velionio artimiesiems“, – naujienų agentūrai PAP sakė M. Wewioras.
Žiniasklaidos pranešimuose auka įvardyta kaip Marekas Rusekas-Wolskis.
Apie savanorio mirtį iš pradžių liepos 30 dieną pranešta grupės „Kartu už Ukrainą“, kurioje jis buvo administratorius, profilyje socialiniuose tinkluose. Pasak organizacijos, maždaug liepos 27 dieną Charkive savanorį mirtinai sužalojo rusų dronas.
Informacija iš asmeninio savanorio „Facebook“ profilio rodo, kad jis dažnai keliaudavo į Ukrainą veždamas humanitarinę pagalbą, daugiausia dėmesio skirdamas gyventojams, esantiems netoli Ukrainos ir Rusijos karo fronto linijos.