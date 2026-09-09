 Ukrainos dronas smogė Rusijos Arkties regionui už beveik 3 tūkst. km nuo sienos

Ukrainos dronas smogė Rusijos Arkties regionui už beveik 3 tūkst. km nuo sienos

2026-09-09 20:04
BNS inf.

Ukrainos dronas trečiadienį sukėlė gaisrą pramoniniame objekte Rusijos Arkties Jamalo regione už maždaug 2 800 kilometrų nuo Ukrainos sienos, pranešė pareigūnai.

<span>Ukrainos dronas smogė Rusijos Arkties regionui už beveik 3 tūkst. km nuo sienos</span>
Ukrainos dronas smogė Rusijos Arkties regionui už beveik 3 tūkst. km nuo sienos / AFP nuotr.

Nepriklausomas naujienų portalas „Mediazona“ pranešė, kad tai buvo tolimiausias drono smūgis Rusijai nuo tada, kai Maskva 2022 metais pradėjo savo puolimą Ukrainoje.

„Šiandien buvo atremta drono ataka prieš pramoninį objektą Naujajame Urengojuje. Nukritusios drono nuolaužos sukėlė gaisrą“, – platformoje „Telegram“ pranešė Rusijos Jamalo-Nencų autonominės apygardos gubernatorius Dmitrijus Artiuchovas.

„Svarbiausia, kad nėra nei žuvusiųjų, nei sužeistųjų. Šiuo metu nustatomas žalos mastas ir pobūdis“, – pridūrė jis.

Naujasis Urengojus, kuriame gyvena apie 100 tūkst. žmonių, yra įsikūręs šiek tiek į pietus nuo Rusijos šiaurės poliaračio.

Ukrainos ginklų bendrovė „Fire Point“ socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime teigė, kad dronas „įveikė daugiau nei 3 300 km ir sėkmingai pataikė į taikinį“.

Artiomas Žoga, Kremliaus specialusis atstovas Uralo regione, teigė, kad tai buvo pirmasis smūgis šio regiono Arkties dalyje.

Ukraina pastaraisiais mėnesiais suintensyvino savo tolimuosius smūgius Rusijai, atsakydama į Maskvos kasdien rengiamą Ukrainos miestų ir miestelių bombardavimą.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugsėjo pradžioje sakė, kad, kol tęsis karas, jo šalies dronai Rusijos oro erdvę padarys „visiškai nesaugią“.

„Mediazona“ taip pat pranešė, kad smūgis, regis, buvo nukreiptas į energetikos objektą.

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