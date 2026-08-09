Per Ukrainos dronų ataką prieš Belgorodą žuvo mažiausiai trys rusai

Belgorodo srities gubernatorius Aleksandras Šuvajevas kanale „Telegram“ paskelbė, kad buvo apgriauti keturi daugiabučiai namai. Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose matyti, kad mieste, kuris yra maždaug 30 kilometrų nuo sienos su Ukraina, kilo keli gaisrai.
Informacijos apie karinius atakos taikinius pateikta nebuvo.
Belgorodas tarnauja kaip logistikos centras, kuris aprūpina Rusijos pajėgas, bombarduojančias Ukrainos Charkivo miestą ir atakuojančias taikinius pramoninėje Donbaso srities zonoje.
Jau ne kartą Belgorodui smogusios Ukrainos pajėgos pridarė žalos energetikos infrastruktūrai ir kitiems kitiems civiliniams objektams.
Rusijos valdžios institucijos taip pat pranešė apie Ukrainos dronų atakas prieš Juodosios jūros uostus Novorosijske ir Gelendžike.
Per Rusijos raketų smūgius Ukrainoje naktį į sekmadienį pietiniame Odesos uostamiestyje buvo sužeisti mažiausiai šeši žmonės, „Telegram“ paskelbė miesto karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas.
Charkivo mieste rytų Ukrainoje žuvo du žmonės, mažiausiai 21 buvo sužeistas.