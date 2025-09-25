Ukrainos jūriniai dronai smogė Rusijos naftos infrastruktūrai

Apie šią operaciją „Ukrinform“ pranešė HUR šaltiniai.
Dėl šios operacijos sutriko darbas „Transneft“ naftos terminale ir Kaspijos vamzdynų konsorciumo terminale netoli Novorosijsko, kur Rusija krovė tanklaivius, taip pat ir priklausančius šešėliniam laivynui. Abu šie įrenginiai pajėgūs eksportuoti iki dviejų milijonų barelių žaliavinės naftos per dieną.
HUR jūriniai dronai taip pat smogė naftos pirsui viename didžiausių Tuapsės uosto terminalų.
Ataka prieš Rusijos naftos eksporto infrastruktūrą, leidžiančią finansuoti jos karą prieš Ukrainą, „dar kartą išryškino Rusijos karinės grupės, kuriai pavesta saugoti Juodosios jūros uostus, nekompetenciją“.
„Chaotiškas ir netikslus Rusijos kariškių šaudymas sukėlė gyvenamųjų pastatų sugriovimus, sunaikino kelis civilių automobilius ir paskleidė paniką tarp gyventojų Novorosijsko, Tuapsės miestuose, net ir Sočyje, esančiame už kelių dešimčių kilometrų nuo atakos vietos, paplūdimiuose buvo paskelbta skubi evakuacija“, – teigė HUR.