Ukrainos kariškiai pastebi pokyčių rusų atakų taktikoje

Kaip praneša „Ukrinform“, apie tai per televiziją kalbėjo Ukrainos oro pajėgų vadovybės komunikacijos skyriaus vadovas Jurijus Ihnatas.
„Rastos nuolaužos su žymėmis, datuojamomis prieš tris savaites, vieną mėnesį ar du mėnesius, rodo, kad raketa buvo pagaminta gamykloje visai neseniai, o tai reiškia, kad jie dar nėra visiškai pajėgūs kaupti atsargas ir didinti savo pajėgumus, ir kad jie iš tiesų susiduria su problema. Kadangi jie naudoja tiek daug raketų, matyti, kad balistinių raketų procentinė dalis didėja. Turiu omenyje, kad anksčiau jie paleisdavo žymiai daugiau kruizinių raketų nei balistinių; dabar, kaip matėme per pastarąją savaitę, atrodo, kad daugiau nei 50 balistinių raketų smogė balistine trajektorija“, – sakė J. Ihnatas.
Pasak jo, tarp jų yra tokios raketos kaip „Iskander-M“, „S-400“ ir „Cirkon“.
Kartu atstovas spaudai pažymėjo, kad rusai taip pat pradeda susidurti su sunkumais, nes Gynybos pajėgos vykdo tolimojo nuotolio smūgius ne tik prieš naftos perdirbimo pramonę, bet ir prieš įmones, turinčias unikalias technologijas ir gaminančias raketų komponentus.
Paklaustas apie naujausių priešo atakų ypatumus, J. Ihnatas pažymėjo, kad priešas negali kasdien keisti savo taktikos, tačiau atkreipė dėmesį, kad pastaruoju metu padaugėjo raketų smūgių dienos metu.
„Priešas nori pasiekti netikėtumo efektą, kad mūsų Gynybos pajėgos turėtų mažiau laiko pasiruošti. Tai laiko tarpo pasikeitimas – kai visi jau priprato, kad balistinės raketos paleidžiamos, tarkime, naktį, tarp 2 ir 4 val. ryto – tai tas laikas, kai jie atakuoja dažniausiai – o dabar smūgiai vykdomi 9 val. ryto arba 12 val. dienos. „Žinoma, priešas tokiu būdu siekia tam tikrų tikslų, ypač pasinaudodamas savo smūgių netikėtumo faktoriumi. Kitais atžvilgiais priešo taktika išlieka nepakitusi – kaip matote, jie kasdien ir kasnakt atakuoja naudodami „Shahed“ dronus“, – pažymėjo atstovas spaudai.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, liepos 27-osios naktį oro gynybos pajėgos numušė 123 dronus, kuriais Rusijos kariuomenė atakavo Ukrainą. Priešo smūgiai buvo užfiksuoti dešimtyje vietovių.