Ukrainos kariuomenė pradėjo kontrpuolimą prie Lymano

Nuo 2022 metų vasario įsiveržimo Rusija užgrobė apie tris ketvirtadalius Donecko srities, o Lymanas yra viena iš nedaugelio šio regiono miestų, kuriuos vis dar kontroliuoja Ukraina.
Pasak karinių analitikų, jo užėmimas galėtų atverti kelią Maskvai veržtis toliau į pietus ir kelti grėsmę Ukrainos kontroliuojamoms Kramatorsko bei Slovjansko tvirtovėms.
Šioje vietovėje vyko intensyvūs mūšiai per visą puspenktų metų trunkantį plataus masto karą.
„3-iasis kariuomenės korpusas šiame sektoriuje pradėjo puolamąją operaciją „Vivaldi““, – vaizdo įraše „Telegram“ kanale sakė Ukrainos 3-iojo kariuomenės korpuso vadas Andrijus Bileckis.
Ukrainos daliniai išvalė Rusijos infiltruotus asmenis iš „maždaug 75 kv. km“ ploto, pridūrė A. Bileckis.
Su Ukrainos kariuomene susijęs mūšio lauko žemėlapis „DeepState“ parodė, kad ukrainiečių kariai pasiekė nedidelių laimėjimų į šiaurę nuo miesto.
Rusija dar viešai nekomentavo Ukrainos pranešimo.
Dėl plataus dronų naudojimo fronte didelio masto karių judėjimas tapo beveik neįmanomas, o tai trukdo bet kuriai pusei įgyti aiškų pranašumą sekinančiame konflikte.
Rusijos veržimasis Rytų Ukrainoje paspartėjo rugpjūtį, tačiau išliko daug lėtesnis nei ankstesniais jos invazijos metais, parodė rugsėjo pradžioje atlikta naujienų agentūros AFP Karo studijų instituto (ISW) duomenų analizė.