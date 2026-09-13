 Ukrainos oro gynyba numušė 409 Rusijos dronus

Ukrainos oro gynyba numušė 409 Rusijos dronus

2026-09-13 10:35
Lina Linkevičiūtė (UKRINFORM)

Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 409 iš 453 dronų, kuriais Rusijos pajėgos puolė šalį rugsėjo 13 d. naktį, tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos oro pajėgos.

Ukrainos kariai
Ukrainos kariai / EPA/DARYNA NAUMOVA nuotr.

Nuo šeštadienio, rugsėjo 12 d., 18 val. rusai puolė Ukrainą 453 smogiamaisiais dronais, įskaitant reaktyvinius „Shahed“ dronus, „Gerbera“ bepiločius, „Parodija“ imitacines skraidykles ir S8000 „Banderol“ raketinius dronus, kurie buvo paleisti iš Oriolo, Kursko ir Primorsko Achtarsko rajonų Rusijoje, laikinai okupuoto Hvardijskės kaimo Kryme ir Azovo jūros vandenų.

Oro ataką atrėmė Ukrainos gynybos pajėgų lėktuvai, priešlėktuvinių raketų pajėgos, elektroninės karybos ir nepilotuojamų sistemų daliniai bei mobiliosios ugnies grupės. Preliminariais duomenimis, iki sekmadienio, rugsėjo 13 d., 8 val. oro gynybos pajėgos numušė arba nuslopino 405 dronus ir keturis S8000 „Banderol“ raketinius dronus.

13-oje vietų fiksuoti raketų ir smogiamųjų dronų smūgiai, o septyniose vietose krito numuštų taikinių nuolaužos.

Šiame straipsnyje:
Ukraina
Rusija
karas Ukrainoje
karas
dronai
Ukrainos oro gynyba
Rusijos dronai

Daugiau naujienų