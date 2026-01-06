 Ukrainos paleista „Himars“ raketa sunaikino rusų konvojų prie Pokrovsko

2026-01-06 19:46
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Ukrainos artilerijos dalinys paleido „Himars“ raketą ir netoli Pokrovsko sunaikino grupę rusų karių ir automobilių. Apie tai rašo Ukrainos žurnalistė Julija Kirijenko.

Ukrainos paleista „Himars“ raketa sunaikino rusų konvojų prie Pokrovsko / Reuters nuotr.

Anot duomenų, 425-ojo puolimo pulko „Skala“ žvalgybinis dronas lokalizavo Rusijos karinę vilkstinę ir jos personalą bei atitinkamai nutaikė ugnį. Paskelbtame drono vaizdo įraše matyti, kaip raketa labai tiksliai smogia grupei.

Remiantis pranešimais, 10 rusų karių žuvo arba buvo sunkai sužeisti. Anot J. Kirijenko, ataka iš „Himars“ raketų paleidimo įrenginio surengta į pietus nuo Pokrovsko, netoli Novopavlivkos. Kariniai stebėtojai nustatė tikslią vietą. Ji yra už 7 km nuo dabartinės fronto linijos, rusų okupuotoje teritorijoje.

 

 

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Pokrovskas
Himars raketa
sunaikino rusų konvojų

