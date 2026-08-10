Ukrainos pareigūnas: Rusija planuoja plėsti balistinių raketų atakas

Kaip praneša „Ukrinform“, tai duodamas interviu naujienų agentūrai AP pareiškė Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgų vadas Robertas „Magyaras“ Brovdis.
Pasak R. Brovdžio, Rusijos kariuomenė šiuo metu geba vienu metu paleisti 77 balistines raketas, tačiau šį skaičių planuoja padidinti iki 200.
„Net jei jiems pavyks paleisti tik pusę to skaičiaus, visos jos skris į mus“, – sakė R. Brovdis.
Jis pridūrė, kad vienintelis būdas sumažinti šį skaičių yra atakuoti visus objektus, susijusius su šių raketų gamyba, ir pabrėžė Ukrainos tolimojo nuotolio smūgių Rusijos teritorijos gilumoje svarbą.
Tuo pat metu R. Brovdis atkreipė dėmesį į kitas grėsmes, ypač tai, kad pastarosiomis savaitėmis padvigubėjo „Shahed“ tipo reaktyvinių dronų, kuriuos Ukrainai sunkiau numušti, skaičius.
Jis taip pat pažymėjo, kad Rusija dislokuoja palydovinio ryšio trikdymo sistemas tokiu mastu, jog tai tam tikru lygiu sutrikdys „Starlink“ ryšį.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Ukrainos gynybos ministerijos Gynybos žvalgybos vadovo pavaduotojas generolas majoras Vadymas Skibickis pareiškė, kad Rusija sparčiai dislokuoja palydovų spiečių „Rassvet“ – savo „Starlink“ atitikmenį – anksčiau nei numatyta jos planuose.