Ukrainos SBU: per 40 dienų operaciją atakuota daugiau kaip 100 strateginių Rusijos objektų

Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) per 40 dienų trukusią operaciją atakavo daugiau kaip 100 strateginių objektų Rusijos užnugaryje ir okupuotose teritorijose bei daugiau kaip 21 tūkst. taikinių fronte.
Tarp pagrindinių kampanijos krypčių buvo nuoseklus Rusijos karinės infrastruktūros naikinimas. Per šį laiką SBU surengė smūgius prieš karinius aerodromus Sakuose, Hvardiskėje, Belbeke ir Bagerovėje okupuotame Kryme, taip pat Engelse ir Chanskajoje Rusijoje bei prieš lėktuvų gamyklą Jevpatorijoje; per šias atakas sunaikintas strateginis „Tu-95MS“ tipo bombonešis, apgadinti du „Su-35“ tipo naikintuvai ir du mokomieji lėktuvai „L-39“, angarai su „Su-24“, „Su-30“ ir „Su-30SM“ tipo naikintuvais, „Shahed“ dronais, taip pat aerodromų infrastruktūra.
Vienas pagrindinių kampanijos tikslų buvo Rusijos energetikos infrastruktūros naikinimas. Per 40 dienų atakuota 14 naftos perdirbimo gamyklų, dešimtys naftos saugyklų, rezervuarų, siurblinių, naftos terminalų ir naftos gavybos platforma.
Be ilgojo nuotolio operacijų SBU padarė nuostolių ir rusų pajėgoms mūšio lauke: smogta 24 tankams, 63 šarvuotiems automobiliams, 124 artilerijos sistemoms, 22 daugkartiniams raketų paleidimo įrenginiams, 40 oro gynybos sistemų, 14 lėktuvų ir sraigtasparnių, amunicijos sandėliams, vadavietėms bei priešo karinei logistikai.
„Darbai mažinant Rusijos karinį-ekonominį potencialą bus tęsiami ir toliau“, – teigiama pranešime. Saugumo tarnybos vadui Oleksandrui Pokladui prezidentas pavedė vykdyti naujas operacijas.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis šias atakas vadina „tolimojo nuotolio sankcijomis“. Operacijos tikslas – priversti agresorę nutraukti karą.
V. Zelenskis birželį davė leidimą Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) 40 dienų operacijai.