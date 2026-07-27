Ukrainos teismas sulaikė Rusijos užpultos ginklų parodos organizatorių

Per šį išpuolį, dėl kurio aplinkybių kilo pasipiktinimas visoje šalyje, žuvo mažiausiai 11 žmonių.
Prokurorai iškėlė bylą ginklų pramonės asociacijos vadovui Vasyliui Gončarukui, kaltindami jį aplaidumu, dėl kurio per Rusijos balistinių raketų smūgį šaudyklai netoli Kyjivo penktadienį žuvo žmonių.
Visoje šalyje kilo pasipiktinimas dėl to, kaip buvo organizuotas šis renginys. Kritikos pažėrė ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, pareiškęs, kad tas renginys „tikrai neturėjo ten vykti“.
Pirmadienį Kyjivo teismas paliko V. Gončaruką kardomajam kalinimui be galimybės išeiti už užstatą iki teismo proceso pabaigos, pranešė teismo posėdyje dalyvavęs naujienų agentūros AFP žurnalistas.
Praėjus kelioms valandoms po smūgio, Rusijos gynybos ministerija patvirtino smogusi tai vietai, kurioje, jos teigimu, „vyko Ukrainoje ir užsienyje pagamintų“ dronų demonstravimas.
Ukrainos prokuroras Ruslanas Kravčenka teigė, kad tyrėjai tikrina, ar „aplinkybės galėjo padidinti tragedijos mastą“.
Jis sakė, kad ginklų asociacija, neturėdama oficialaus leidimo, pakvietė daugiau nei 300 žmonių, tarp jų – kariškius, valstybės atstovus ir verslo veikėjus, ir įrengė tik nedidelę priedangą.
Penktadienį, praėjus kelioms valandoms po atakos, AFP žurnalistai matė sugriuvusius namus ir žuvusiųjų kūnus lavonmaišiuose, o pirmosios pagalbos teikėjai ir tyrėjai rausė griuvėsius.
Renginys taip pat sulaukė kritikos dėl to, kad buvo reklamuojamas socialiniuose tinkluose. R. Kravčenka teigė, jog tyrėjai „nagrinėja, ar šie veiksmai galėjo leisti priešui parengti tikslinį smūgį“.
Pirmadienį dėl patirtų sužalojimų mirus Maltos ordinui atstovavusiam ukrainiečių diplomatui, žuvusiųjų skaičius padidėjo nuo 10 iki 11.
Ukrainos gynybos pramonė reguliariai rengia renginius, kuriuose investuotojams ir sąjungininkams demonstruoja savo dronus bei kitą ginkluotę.
Panašūs incidentai, kai Rusija surengė išpuolius prieš Ukrainos kariuomenės ar gynybos sektoriaus susibūrimus, kurių detalės buvo iš anksto plačiai paskelbtos, taip pat buvo sukėlę didelį pasipiktinimą.